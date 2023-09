Lozano | “Strada azzurra fatta di alti e bassi | con Gattuso fu complicato Orgoglioso di aver fatto la storia in Serie A”

(Di sabato 9 settembre 2023) L’ex giocatore del Napoli, Hirving, è tornato a parlare della sua vecchia esperienza in azzurro in un’intervista a ESPN. L’ex giocatore del Napoli, Hirving, attualmente al PSV, è tornato a parlare della sua esperienza in maglia. In un’intervista rilasciata a ESPN,ha svelato i retroscena del suo percorso nel calcio italiano, da quando è arrivato sotto la guida di Ancelotti fino ai momenti complicati con, passando per il trionfo dello Scudetto e la sua decisione di approdare nel club olandese. Il percorso altalenante a Napoli La carriera dia Napoli è stata caratterizzata da. Il giocatore messicano è approdato al club sotto la guida di Carlo Ancelotti, ma la loro collaborazione è stata breve, ...

... Lobotka era fondamentale per tutto il giochino,era una spina nel fianco, Kvara era un tipo ...squadra è la sua perché ci mette il grano ma doveva capire che doveva continuare su questa. ...E' normale che non siamo ancora al 100%, ma siamo sullagiusta. Noi dobbiamo durare, quest'... In uscita, invece, ci sono trattative per le cessioni die Demme, che però al momento sono ...Non siamo ancora pronti al 100% ma la crescita è giusta, siamo sulla giusta' Garcia : 'Natan... E' una risorsa interessante, come, può giocare su ambedue le fasce ed abbinato ad una punta'...

Lozano: 'Napoli, strada di alti e bassi. Con Gattuso fu difficile. Volevo il PSV' AreaNapoli.it

Ai microfoni di ESPN, l'ex attaccante azzurro Hirving Lozano ha raccontato la sua esperienza a Napoli: "E' stata una strada molto difficile, con cose buone ed altre non così buone. Arrivai tramite Anc ...Nell'ultimo giorno di mercato Hirving Lozano ha lasciato il Napoli e si è trasferito al PSV Eindhoven.