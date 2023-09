(Di sabato 9 settembre 2023) Era arrivato con le aspettative dell'acquisto più caro delladel club, non avrà rispettato tutte le aspettative, ma uno scudetto in bacheca c'è comunque: Hirvingdifficilmente ...

Era arrivato con le aspettative dell'acquisto più caro della storia del club, non avrà rispettato tutte le aspettative, ma uno scudetto in bacheca c'è comunque: Hirvingdifficilmente dimenticherà l'esperienza a Napoli , nel bene e nel male. Dopo 4 anni, il messicano ha lasciato l'Italia per tornare al PSV e ai microfoni di ESPN ha raccontato la sua esperienza ...ha giocato la sua migliore stagione a sinistra al PSV, può essere molto importante. Poi ci ... "A sinistra o mezz'ala, ma Raspadori inizierà la partita",il tecnico del Napoli. L'ex ...

Lozano confessa: "Con Gattuso è stato difficile. Ma ho fatto la storia" Corriere dello Sport

Il messicano, che ha lasciato il Napoli per tornare in Olanda con la maglia del PSV, ha raccontato la sua esperienza in azzurro ...La decisione migliore anche per il progetto e non solo. Sono state importanti anche le loro parole, ora conta stare bene fisicamente e mentalmente”, ha confessato il messicano. Lozano: “Strada azzurra ...