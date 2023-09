Lozano | «Con Gattuso è stato un momento complicato Ho passato tanto tempo senza giocare»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 settembre 2023) Ai microfoni di ESPN, l’ex attaccante azzurro Hirvingha parlato del Napoli e degli anni passati nel club di De Laurentiis. Ha parlato di un percorso difficile e ripercorso la storia dei vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Napoli, ricordando le difficoltà vissute con Rino. «E’ stata una strada molto difficile, con cose buone ed altre non così buone. Arrivai tramite Ancelotti e l’ho avuto solo due mesi e poi ci fu la separazione. Poi è arrivatoed è, io ero arrivato come la trattativa più cara della storia del club. Tante cose non furono piacevoli al suo arrivo, passai moltoe fu un anno difficile. Al secondo feci molto bene con gol e assist, poi con Spalletti sono arrivati ...