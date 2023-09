Lozano | “A Napoli ho fatto la storia Peccato per i troppi infortuni”

(Di sabato 9 settembre 2023) La sessione di mercato appena trascorsa è stata quella che ha portato Hirvinglontano dae al ritorno del giocatore al PSV. Dopo un paio di settimane trascorse dal suo addio, l’esterno messicano ha parlato ad ESPN sottolineando la crescita compiuta sotto l’ombra del Vesuvio. Queste le parole di: “E’ stata una strada molto difficile, con cose buone ed altre non così buone. Arrivai tramite Ancelotti e l’ho avuto solo due mesi e poi ci fu la separazione. Poi è arrivato Gattuso ed è stato complicato, io ero arrivato come la trattativa più cara delladel club. Tante cose non furono piacevoli al suo arrivo, passai molto tempo senza giocare e fu un anno difficile. Al secondo feci molto bene con gol e assist, poi con Spalletti sono arrivati anche degli ...

