L’Opera di Dubai annuncia stagione 2023-2024

(Di sabato 9 settembre 2023) Ricco il calendario, da 'Il Lago dei Cigni' a 'Madama Butterfly', passando per concerti e musical. Atteso debutto dell'Orchestra del Teatro alla Scala, che presenterà il concerto di gala 'A Concert for Tomorrow'di, il principale centro per le arti dello spettacolo degli Emirati Arabi Uniti e gioiello della corona di Emaar,l’inaugurazione della sua nuova, che sottolinea il lungo viaggio di evoluzione artistica dalla sua apertura nel 2016. Sin dalla sua nascita,diè emersa come l’epicentro delle arti dello spettacolo in Medio Oriente per un pubblico globale. Celebrando il suo settimo anniversario con oltre 40 spettacoli trasversali ai generi in questa nuova, OperaHouse of Cultures marca ...