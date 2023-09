Lo Sfogo dell’Insegnante di Sostegno | “Nelle Scuole con Alunni Fragili e Bes Non Possono Essere Ammessi Docenti Senza Competenze che Pensano Solo allo Stipendio”

(Di sabato 9 settembre 2023) Il ruolodiè davvero importante e delicato, come molti sottolineano, compresi gli insegnanti stessi che lo svolgono. Alcuni di loro lo vivono come una vera missione. Su ...

...ha deciso di pubblicare su Instagram un suo personalein ... erano stati invitati alla Mostra, scatenando così il fastidio'... scatenando così il fastidiodel talent di Canale5 ...Quellodi sostegno è un ruolo delicato. In molti lo sottolineano. E anche gli stessi protagonisti, non mancano di evidenziare l'importanza. Alcuni, lo vivono veramente come una missione. Su ...La madre di una bimba autistica ha scritto un lungosu ...le devono fare perché tuo figlio vuole esattamente la cartella'...quest'anno (perché si ai disabili la scuola cambiaogni ...