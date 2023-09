Lo scippatore linciato a Roma è di nuovo libero | e adesso denuncia tutti

(Di sabato 9 settembre 2023) L'indiano arrestato per la rapina a un'anziana di 90 anni è tornato in libertà. Dimesso dall'ospedale, il 36enne intendere chi lo ha picchiato al Quarticciolo. Caccia agli autori del linciaggio

Loper fuggire ha provato a nascondersi, fuggendo tra le vie strette del Quarticciolo. ... Qui però è stato scoperto, tirato fuori con la forza ecosì come mostrato dal video. ...Scippa una vecchietta,dalla folla. Una donna che assiste alla scena grida, ma solo perché teme per l'auto della ... restano alcuni passanti che consegnano loai militari. Singh ...pestato dal branco dei residenti al Quarticciolo: il video shock La violenza e la giustizia fai da te vanno Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche "...

Scippatore pestato a Roma, tra i picchiatori anche una donna. La vittima: «Ora li denuncio» Corriere Roma

L'indiano arrestato per la rapina a un'anziana di 90 anni è tornato in libertà. Dimesso dall'ospedale, il 36enne intende denunciare chi lo ha picchiato al Quarticciolo. Caccia agli autori del linciagg ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...