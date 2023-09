Livorno | tragedia nella notte | 29enne muore nello scontro tra la sua auto e un camion

(Di sabato 9 settembre 2023) E' successo in via Leonardo da Vinci. Purtroppo inutili i soccorsi al giovanemobilista. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente

E' successo in via Leonardo da Vinci. Purtroppo inutili i soccorsi al giovane automobilista. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidentein via da Vinci dove nella notte un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente mortale in cui sono rimasti coinvolti ...... diagnosticandole seri disturbi dovuti al difficile clima familiare e allavissuta (oggi ... Edda, morta nel '95, è sepolta anel Cimitero della Purificazione, accanto al marito Galeazzo ...

Livorno, tragedia nella notte: 29enne muore nello scontro tra la sua ... IL TELEGRAFO Livorno

E’ successo in via Leonardo da Vinci. Purtroppo inutili i soccorsi al giovane automobilista. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ...Il giovane si è schiantato frontalmente contro un camion che procedeva nella direzione opposta, finendo poi contro un muretto ...