LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel passa per primo sul Col Hourcére

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.11 Con questi 15 punti,si porta ad un punto da Vingegaard nella classifica GPM: 1 – VINGEGAARD Jonas 36 – 2 ?4Remco 35 15 3 ?1 KUSS Sepp 27 – 4 ?1 STORER Michael 25 – 5 ?1 HERRADA Jesús 22 – 15.08e Bardet hanno al momento dieci secondi di margine sugli altri attaccanti. 15.05 Dopo la prima salita di giornata, hanno resistito nel gruppo in fuga Remco, Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Romain Bardet, Chris Hamilton (DSM Firmenich), Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), Nelson Oira (Movistar), Ruben Fernandez (Cofidis), Michael Storer (Groupama-FDJ), Jonathan ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023 in DIRETTA: Vingegaard doma il Tourmalet, tris Jumbo-Visma! Evenepoel prende mezz'ora! OA Sport

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quattordicesima Tappa della Vuelta a España 2023. Dopo la tappa regina gli uomini di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 16.38 Ci avviciniamo rapidamente al Tourmalet. La Jumbo-Visma in testa al gruppo a tirare. Joao Almeida viaggia a 2'43" di ...