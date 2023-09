LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel e Bardet in testa | manca sempre meno al Puerto de Belagua

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.52 Uno scatto suggestivo della precedente scalata delde Larrau: #La23 @cxcling pic.twitter.com/X7tg3eXXhP — La(@la) September 9,16.50 20 km al traguardo. 16.48 Il profilo dell’ultima salita prevede una pendenza media del 6.3%, un percorso regolare prima del falso piano finale che porterà al traguardo. Intanto il gruppo maglia roja ha rialzato i remi in barca, portandosi nuovamente a 6’30” dalladella corsa. 16.45si riporta immediatamente davanti al francese, torna la Jumbo-Visma inal gruppo maglia roja con Attila Valter. 16.43si mette ...

LIVE! Vuelta di Spagna, tappa 18. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quattordicesima Tappa della Vuelta a España 2023. Dopo la tappa regina gli uomini di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 16.38 Ci avviciniamo rapidamente al Tourmalet. La Jumbo-Visma in testa al gruppo a tirare. Joao Almeida viaggia a 2'43" di ...