LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel e Bardet in testa | Ayuso prova a sfidare i Jumbo

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA1610 Juan Pedro Lopez si è riportato su Van Eetvelt e Castroviejo nel gruppetto alle spalle di Storer. Cattaneo ha mollato e potrebbe essere ripreso tra poco dagli uomini di classifica. 16.08 Tratto di contropendenza perquando mancano 4 km allo scollinamento. Storer rimane il primo inseguitore con 1’10” dalla coppia. 16.07 Si forma un gruppetto con tutti i migliori: ci sono i tre, Enric Mas, Cian Ujtdebroeks insieme a David de la Cruz e Wout Poels. Il resto del gruppo non è lontano. 16.05NON DEMORDE E SI LANCIA ANCORA! Davvero encomiabile l’atteggiamento dello spagnolo. 16.04 Il giovane spagnolo sembra però avere tre guardie del corpo che, nonostante tre ...

LIVE Vuelta a España 2023 in DIRETTA: Vingegaard doma il Tourmalet, tris Jumbo-Visma! Evenepoel prende mezz'ora! OA Sport

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quattordicesima Tappa della Vuelta a España 2023. Dopo la tappa regina gli uomini di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 16.38 Ci avviciniamo rapidamente al Tourmalet. La Jumbo-Visma in testa al gruppo a tirare. Joao Almeida viaggia a 2'43" di ...