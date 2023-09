LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | Razgatlioglu vince gara-1 | Rinaldi e Rea chiudono il podio | Bautista conclude decimo

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per-2! 14.48 Vittoria numero 38 perin. 14.46-1 piena di emozioni inha la meglio su unquasi perfetto per tutta la, Rea si prende il terzo posto. Mentreper un problema tecnico è costretto ad una rimonta folle che sialposto. Anche Lowes per un problema tecnico abbandona il quarto posto perre ottavo. 14.43 Ecco l’ordine di arrivo: 1 54Toprak Yamaha YZF R12 21Michael Ruben Ducati Panigale V4R ...