LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | partenza ritardata!

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARITARDATA 14.00 Tutto pronto per la! 13.55 Tra i primi dieci, gli italiani Locatelli e Petrucci si trovano rispettivamente in settima e nona posizione. 13.50 Altro annuncio della settimana è stato quello di Rea che abbandona Kawasaki per andare in Yamaha, 13.45 Nicolò Bulega è stato annunciato come nuovo pilota del team Aruba.it – Ducati per il 2024. 13.40 Gerloff ha stabilito il nuovo record della pista di Magny-Cours con un tempo di 1:35.453. Alvaro Bautista ha mancato di eguagliare il record di Gerloff per soli 59 millesimi. 13.35 Non è stata la Ducati di Bautista, la Yamaha di Razgatlioglu o la Kawasaki di Rea a conquistare la pole, ma la BMW di Gerloff. È la prima pole position delper Gerloff e il suo team. 13.30 Ecco i risultati ...