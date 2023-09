LIVE – Sorrento-Cerignola 1-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 9 settembre 2023) Ladi, match valido per la seconda giornata del girone C di. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita all’esordio contro in casa del Giugliano, fa il suo debutto davanti ai propri tifosi e vuole la vittoria. La formazione pugliese, dal suo canto, è reduce dal pareggio con il Messina e spera di portare a casa i tre punti su un campo complicato. Appuntamento alle ore 18:30 di sabato 9 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-1 (16’Blondett, 37? Malcore) 37? – PAREGGIA IL!!!! MALCORE E’ ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- AUDACE CERIGNOLA ]: Marcone R. (Portiere), Badje I., Blondett E., De Francesco A., La Monica G., Loreto C., Martignago R., ......30 ITALIA SERIE C - GIRONE B Ancona - Gubbio 18:30 Arezzo - Carrarese 18:30 Fermana - Pontedera 18:30 Sestri Levante - Lucchese 18:30 Torres - Rimini 18:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C- Audace ...In Italia troviamo oltre al girone B di Serie C con cinque sfide alle ore 18.30 anche- ... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine QUALIFICAZIONE EUROPEI 2024 15.00 Azerbaigian - ...

Sorrento Audace Cerignola: diretta live testuale, formazioni e tabellino La Casa di C

Seconda gara di campionato allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, dove il Sorrento di mister Maiuri ospita, in terra lucana, stante l'indisponibilità del Campo ...POTENZA. Oggi pomeriggio alle ore 18:30 in campo allo stadio "Viviani" riparte la Serie C 2023/24, il Sorrento sfida l'Audace ...