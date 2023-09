LIVE – Sorrento-Cerignola 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 9 settembre 2023) Ladi, match valido per la seconda giornata del girone C di. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita all’esordio contro in casa del Giugliano, fa il suo debutto davanti ai propri tifosi e vuole la vittoria. La formazione pugliese, dal suo canto, è reduce dal pareggio con il Messina e spera di portare a casa i tre punti su un campo complicato. Appuntamento alle ore 18:30 di sabato 9 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 3? – Subito il primo ammonito del match. Si tratta di Capomaggio punito per un tackle in ...

...30 ITALIA SERIE C - GIRONE B Ancona - Gubbio 18:30 Arezzo - Carrarese 18:30 Fermana - Pontedera 18:30 Sestri Levante - Lucchese 18:30 Torres - Rimini 18:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C- Audace ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- AUDACE CERIGNOLA ]: . A disposizione: AUDACE CERIGNOLA: . A disposizione: Reti: I convocati dell'Audace Cerignola Fares, Krapikas,...In Italia troviamo oltre al girone B di Serie C con cinque sfide alle ore 18.30 anche- ... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine QUALIFICAZIONE EUROPEI 2024 15.00 Azerbaigian - ...

Live Sorrento - Audace Cerignola - Serie C girone C: Punteggi ... Eurosport IT

Seconda gara di campionato allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, dove il Sorrento di mister Maiuri ospita, in terra lucana, stante l'indisponibilità del Campo ...POTENZA. Oggi pomeriggio alle ore 18:30 in campo allo stadio "Viviani" riparte la Serie C 2023/24, il Sorrento sfida l'Audace ...