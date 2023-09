LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Zanni non partecipa alla gara Il comunicato della FIPE

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.18 La nostradunque termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 18:12 Amici di OA Sport, purtroppo è appena arrivato unda parteFederstica: Mirkonon prenderà partea causa di un risentimento al ginocchio. Un rischio di cui vi avevamo parlato già in apertura, ecco le paroleFederazione: “Mirkonon salirà sulla pedana Mondiale. Una decisione che arriva poco primacategoria 73 kg, dove l’Azzurro avrebbe dovuto competere. Mirko, che già da tempo risente di un problema al ginocchio, è stato ...