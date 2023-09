LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | argento di Ballarati e della 4×100 mista maschile | Bacico | Ragaini e 4×100 mista femminile di bronzo

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo delle gare su OA Sport. 19.25 Si chiude dunque con cinque medaglie questa giornata conclusiva deidiper l’Italia che porta il bottino complessivo a 4 argenti e 8 bronzi. 19.24 E’ITALIA! Squalificate Usa e Nuova Zelanda, oro all’Australia (4’00?86),Canada (4’01?96) con l’Italia che scala terza, 4’03?34 il tempo delle azzurre. 19.21 Vincono gli Usa ma ci potrebbe essere una squalifica. 19.18 Partita l’ultima gara del Mondiale. 19.16 Azzurre che si presentano con il secondo tempo di accredito dietro soltanto ...

LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Sara Curtis cerca il colpaccio nell'ultima giornata OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del sesto e ultimo giorno dei Campionati Mondiali di nuoto juniores 2023. L'Ita ...