LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | argento di Ballarati e della 4×100 mista maschile | Bacico e Ragaini di bronzo

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.07OOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! 19.05 Stati Uniti, Italia, Kazakistan a metà gara. 19.02 Parte la staffettauomini. 18.59 Presentazione delle squadre in corso. 18.56 Gli azzurri hanno il quarto tempo di accredito dietro a Usa, Australia e Kazakistan. 18.53 Per l’Italia in acqua Christian, Christian Mantegazza, Daniele Momoni e Davide Passafaro. 18.50 Spazio prima agli uomini: Giappone, Spagna, Kazakistan, Usa, Australia, Italia, Corea del Sud, Cina. 18.47 Si chiuderà ora con lemiste ale femminile. 18.44 Oro Usa con Addison Sauickie che vince in 1’58?09 davanti alla canadese Julie Brousseau (1’58?10).Usa con Leah Hayes che ...