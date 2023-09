LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | qualifiche e Sprint Race | Bagnaia prova a limitare i danni

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il sabato diin tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione della giornata Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata del weekend di, round del Mondialedi. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli assisteremo a un day-2 molto intenso: prove libere,per gli alfieri della massima cilindrata, in caccia di prestazioni degne di questo nome. Francesco. Non è al meglio Pecco, reduce dal pauroso incidente di Barcellona: l’highside ...

... Sky Sporte in streaming su NOW BAGNAIA TORNA IN PISTA: LE LIBERE DI MISANODisegnato dall'ingegner Cavazzuti e realizzato con la 'supervisione' di Enzo Ferrari, venne collaudato nel ...... che vuole far divertire i propri tifosi sul circuito di casa: il pilota Mooney VR46 si porta davanti a tutti con 1:31.785 ","postId":"32c3a31c - 0d1f - 4c61 - b15c - 1b6c03745e4f"}]}' query='{"":...... Sky Sporte in streaming su NOW BAGNAIA TORNA IN PISTA: LE LIBERE DI MISANODisegnato dall'ingegner Cavazzuti e realizzato con la 'supervisione' di Enzo Ferrari, venne collaudato nel ...

MotoGP, LIVE FP1 Misano: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha - Franco Morbidelli non si è detto soddisfatto della prima giornata di prove della gara di casa di Misano, 12esimo appuntamen ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP LA CRONACA DELLE FP RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 16.10 E' tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazion ...