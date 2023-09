LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | pazzesco Bagnaia | è in prima fila! Pole di Martin | Sprint Race alle 15 00

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 11.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 15.00 per la. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.35 Si chiude una Q2 davvero intensa e dominata da Jorge. Bene Bezzecchi eche stringono i denti e colgono il massimo. Si mangiano le mani le Aprilia che mancano lafila… 11.33POSITION MOSTRUOSA DI JORGE!!!!!! 1:30.390 con 397 millesimi su Bezzecchi e 436 suottimo terzo. Seconda fila con Vinales, Pedrosa e Aleix, terza con Binder, Marini e Marc Marquez. 11.32 Bezzecchi migliora e si conferma secondo a 397 millesimi, Marc Marquez chiude nono a ...

Misano: Aprilia domina la Q1. Doppietta dell'Aprilia nel Q1 con Miguel Oliveira in testa con 1:31.272, davanti ad Aleix Espargaró distante +0.157. Non ce la fanno nell'ordine Quartararo, che ...In corso le qualifiche dellaa Misano, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su ..., un sabato ricco di azione Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della seconda sessione di prove ...

Qualifiche del Gp di Misano, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Come seguire, live su Sky Sport e in streaming, le qualifiche e la Sprint race di Misano in tempo reale, in diretta anche su Corrieredellosport.it ...Il ducatista riparte dai buoni segnali delle libere e continua la sua battaglia contro il dolore post caduta di Barcellona ...