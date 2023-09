LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | Oliveira e Aleix Espargarò passano in Q2 | ora è caccia alla pole position!

In corso le qualifiche dellaa Misano, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su ..., un sabato ricco di azione Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della seconda sessione di prove ...Qualifiche Gp Misano,2023. Circuito di Misano, 9 settembre 2023. Tutto è pronto per il primo verdetto del week end dellas Misano nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini . Sabato come al solito denso e intenso nel Motomondiale. Mattina dedicata alle qualifiche, poi nel pomeriggio la Sprint Race. ...

Il ducatista riparte dai buoni segnali delle libere e continua la sua battaglia contro il dolore post caduta di Barcellona ...MotoGP: Dopo aver segnato il record ieri, Bezzecchi punta alla pole. Vinales e Pedrosa vicinissimi nelle libere, Bagnaia centra la Q2 come Marc Marquez. Lontane le Yamaha sia con Quartararo che con Mo ...