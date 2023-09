LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | Martin svetta nella Sprint Race | 2° Bezzecchi e 3° Bagnaia tallonato da Pedrosa

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 giri:soffre chiaramente nel terzo settore eè sempre vicinissimo, con Binder anch’egli pronto a prendersi il podio dalla quinta casella.ha un margine di 0.966 su. -2 giri: Perde moltissimonel primo settore, per via dalla mano sinistr,ha ora un margine di 1.193.sta spingendo alla grande per tenersi dietro unscatenato! -3 giri: Se ne vaha fatto un errore in frenata e infatti ha perso terreno e il suo svantaggio sfiora il secondo. Bagnai nel frattempo ha 0.395 di marine su. -4 giri: 1:31.9 pere ...