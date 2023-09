LIVE Macedonia del Nord-Italia 1-1 | Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA | non basta la rete di Immobile | si complica il cammino azzurro

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo. 22.48 72% possesso palla per l’, un possesso palla principalmente difensivo. 10 tiri per ladi cui 3 in porta, mentre 9 tiri totali per l’e 3 in porta. 22.46 Pareggio che pesa come un macigno nella corsa alla qualificazione, alladirisponde la punizione di Bardhi. La prossima partita contro l’Ucraina diventa già una finale per la qualificazione. L’era Spalletti inizia con grandi difficoltà. 96? Finisce la partita,del1-1. 94? Scalvini dalla distanza non impegna il portiere della. 92? Dentro A. Iljazovski fuori ...

Per restare ai più recenti, hanno iniziato con una vittoria Conte e Mancini- ITALIA LUCIANO SPALLETTI Il nuovo ct della nazionale italiana debutterà sulla panchina azzurra nella sfida ...L'Italia è ospite della Macedonia del Nord nella quinta giornata del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024

81' Gol della Macedonia. Super punizione di Bardhi che batte Donnarumma. 79' Altro giallo per gli azzurri. Questa volta è Zaniolo a essere sanzionata