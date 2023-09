LIVE Macedonia del Nord-Italia 0-1 | Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA | Immobile sblocca la partita!

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Goooooooooooooooooool, tiro di Barella che trova la traversa ma poidi testa trova il secondo palo,del0-1. 48? Fuori Politano, dentro Zaniolo nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 21.36 Primo tempo con una brutta, rischia di andare sotto in due contropiedi ma trova un sussulto con il palo di Tonali. Esterni offensivi praticamente bloccati, Politano fallisce una ghiotta occasione calciando addosso ad un difensore. Serviranno cambi per dare una scossa alla nazionale. A tra poco per il secondo tempo! 48? Finisce il primo tempo,del0-0. 47? Si comincia a scaldare Zaniolo. 45? Ci saranno tre ...

L'Italia è ospite delladel Nord nella quinta giornata del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL'Italia del neo ct Luciano Spalletti torna in campo ...Formazioni ufficiali- ItaliaMACEDONIA DEL NORD (4 - 2 - 3 - 1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. CT: MilevskiITALIA (4 - 3 -......del Nord in quella rossa Prima del fischio d'inizio si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del terribile sisma che ha colpito il Marocco Ci siamo!del ...

La nuova Italia guidata da Luciano Spalletti è pronta ad affrontare la “bestia nera” Macedonia del Nord in occasione delle qualificazioni agli europei del 2024. Gli azzurri sono pronti a riscattarsi d ...21.49 - Le squadre stanno rientrando in campo: è tutto pronto il secondo tempo. 21.47 - Il secondo tempo sta per cominciare e Spalletti sembra intenzionato a giocarsi la carta ...