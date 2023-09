LIVE Macedonia del Nord-Italia 0-0

BARI - L'Italia campione in carica, in campo al Palaflorio di Bari, si impone sulladel Nord in tre set e approda ai quarti di finale dove incontrerà la vincente della gara tra Olanda e Germania ...Formazioni ufficiali- ItaliaMACEDONIA DEL NORD (4 - 2 - 3 - 1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. CT: MilevskiITALIA (4 - 3 -...L'Ucraina ha iniziato il suo percorso di qualificazione a Euro 2024 perdendo per 2 - 0 contro l'Inghilterra nella gara di andata ma poi ha battuto per 2 - 3 ladel Nord e per 1 - 0 Malta. L'...

L’Italia vola ai quarti: Macedonia ko in tre set Sky Sport

20.15 - Nell'altra gara del girone dell'Italia, Ucraina e Inghilterra non sono andate oltre l'1-1: al gol dei padroni di casa di Zinchenko hanno risposto gli inglesi con il gol di Walker. 19:46 - Ecco ...