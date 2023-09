LIVE Macedonia del Nord-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA | palo di Tonali!

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Inserimento di Tonali che con il sinistro trova il. 19? Rischio clamoroso per gli azzurri, Miovski di testa fallisce una rete che sembrava già fatta. 17? Cristante di testa dopo un corner colpisce ma non trova il secondo. 15? Dimarco al volo colpisce male, pallone che viene bloccato dal portiere. 13? Troppa lentezza ancora nel centrocampo azzurro, serve maggiore movimento senza palla. 11? Cross teso di Dimarco, Immobile non arriva sul pallone. 9?che gioca con una difesa molto alta in campo, chiara la tattica del fuorigioco. 7? Terreno in pessime condizioni, lancio per Politano che si perde sul fondo. 5? Rete in fuorigioco di Barella. 3? Cross basso dalla destra da parte di Di Lorenzo che viene fermato dalla difesa macedone. 1? Inizia la ...