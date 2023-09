LIVE Macedonia del Nord-Italia 0-0 al 45' | azzurri appannati | un palo per Tonali

SKOPJE (- DEL NORD) - Primo impegno ufficiale per l'Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale affronta allo stadio Filippo II di Skopje laper alimentare le speranze di qualificazione alla fase finale degli Europei del 2024. Gli Azzurri hanno soltanto tre punti in classifica dopo le prime due giornate. Segui la cronaca della ..L'Italia è ospite delladel Nord nella quinta giornata del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL'Italia del neo ct Luciano Spalletti torna in campo ...Formazioni ufficiali- ItaliaMACEDONIA DEL NORD (4 - 2 - 3 - 1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. CT: MilevskiITALIA (4 - 3 -...

Diretta Italia-Macedonia ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45 National Arena Todor Proesk, Skopje MACEDONIA DEL NORD 0-0 ITALIA FORMAZIONI UFFICIALI MACEDONIA DEL ...22' - ANCORA CRISTANTE! Sul calcio d'angolo degli azzurri, arriva ancora il centrocampista della Roma che colpisce benissimo di testa ma trova la bella parata dell'arbitro di ...