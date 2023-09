LIVE Italia-Slovenia | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | sfida a Doncic per il 7° posto

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione dellaBuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alladi, finalina per il 7°/8°del Mondiale di! Gli Azzurri provano a chiudere nel miglior modo possibile il torneo iridato, dopo essere usciti ai quarti di finale con gli Stati Uniti ed aver perso contro la Lettonia 48 ore fa nella ‘semifinale’ antipasto del match che assegnava il 5°/6°. Sarà l’ultima partita di Gigi Datome da giocatore di, con il gettone numero 202 con la maglia tricolore – 20 punti per il sardo nel ko contro i baltici. Ladi Luka ...