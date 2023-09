LIVE Italia-Slovenia 85-89 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | gli Azzurri lottano ma cedono ai balcanici e chiudono all’ottavo posto! 22 punti di Marco Spissu | tributo per Datome

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 Gliriescono comunque a centrare il miglior piazzamento al Mondiale negli ultimi venticinque anni, migliorando il decimo posto di quattro anni fa in Cina! Non sono bastati i 22di un mai domoed i 16 di Simone Fontecchio, mentre Achille Polonara chiude con 13. Tra le fila deidoppia doppia di uno scatenato Luka Doncic (29e 10 rimbalzi, con anche 8 assist) e 12del naturalizzato Mike Tobey Finisce qui: l’viene sconfitta dallacol punteggio di 85-89 nonostante un ultimo quarto pazzesco e si deve accontentare dell’ottavo85-89 1/2 per Zoran Dragic ...