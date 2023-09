LIVE Italia-Slovenia 60-70 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | 26 punti di Luka Doncic | Spissu tiene a galla gli Azzurri alla terza sirena

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il terzo quarto: laè avanti 60-70! 60-70 RISPONDE SUBITO MARCO: L’RIMANE A -10! 57-70 Tripla da lontanissimo di! 57-67 Penetrazione di Marco, che aggiorna costantemente il proprio bottino personale. 55-67 LA BOMBA DI MARCO. 52-67 2/2 anche per Ziga Samar a cronometro fermo. 52-65 Appoggio perfetto di Matteo Spagnolo: si sblocca anche il giovane playmaker! 50-65perfetto dai liberi: 2/2 e +15, glifaticano! 50-63 1/2 per Zoran Dragic dlunetta. 50-62 Bomba dall’angolo di Zoran Dragic: massimo vantaggio della ...