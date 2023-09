LIVE Italia-Namibia | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | alle 13 00 inizia l’avventura degli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti a, primo incontro deidi. La formazione azzurra vuole subitore con il piede giusto il proprio cammino in questa rassegna iridata. L’obiettivo per glini è quello di rompere subito il ghiaccio, sfruttando un avversario sulla carta di un altrollo rispetto agli: la. L’è stata sorteggiata nel Girone A insieme a Francia, Nuova Zelanda, Uruguay e. Per accedere al prossimo turno bisogna terminare il raggruppamento nelle prime due posizioni, sfida ardua vista la presenza di due nazioni ...