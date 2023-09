LIVE Italia-Namibia | 52-8 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | ottimo esordio per gli azzurri che vincono e convincono

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Finisce qui. Glicon un grandissimo secondo tempo si impongono sulla formazione africana per 52-8. 83? Trasformazione segnata da Tommaso Allan.52-8. 82? META!! Accelerazione impressionante per Odogwu, che riceve palla dopo aver battuto velocemente la punizione. Il numero 22 azzurro evita un paio di placcaggi e sigla comodamente la settima meta.50-8. 82? Calcio di punizione per l’, che sceglie di battere velocemente. 81? Si continua a giocare, con l’che prova a sfondare il murono. 78? Trasformazione a segno per Tommaso Allan. ...

"A prof e bidelli consigliamo di evitare assembramenti" Di: Redazione Sardegna"L'indicazione che arriva dai presidi ai professori e bidelli è quella di evitare gli ...ultime settimane in. "...La diretta testualedi- Namibia , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli uomini di Kieran Crowley ...BAKU - Nel giorno dell'esordio dell'di Luciano Spalletti , il Belgio torna in campo verso gli Europei 2024 . I Diavoli Rossi di Romelu Lukaku sfidano a Baku l'Azerbaijan nel match valido per il girone di qualificazione del gruppo ...

LIVE Italia-Namibia 31-8: a segno Capuozzo, poi quinta meta annullata agli azzurri La Gazzetta dello Sport

Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday Dopo aver partecipato al Battiti Live su Italia 1, la famosa artista rumena naturalizzata italiana e barese d'adozione ...Rugby Mondiali, Italia sfida Namibia diretta live oggi 9 settembre Gli azzurri di Michele Lamaro debuttano nella decima edizione dei Mondiali di rugby sfidando la Namibia nello stadio ...