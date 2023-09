LIVE Italia-Namibia | 24-8 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | terza meta per gli azzurri grazie a Dino Lamb

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Si riparte con una mischia ordinata per la. 51? Palla persa da Marco Riccioni. Nel tentativo di recuperare il possesso glicommettono un fallo. 50? Cambia due/terzi della prima linea azzurra fuori Ferrari e Nicotera, dentro Riccioni e Faiva. 49? In precedenza c’è stato un triplice cambio per l’: fuori Negri, Morisi e Varney, dentro rispettivamente Zuliani, Bruno e Page-Relo. 48? Palla persa dallaalla grande difesana ed in particolar modo di Lorenzo Cannone, autore del recupero. Il numero 8 azzurro subisce anche fallo, permettendo ai suoi di guadagnare nuovamente campo. 45? Non fallisce la trasformazione Allan....