LIVE Italia-Namibia | 17-8 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | meta per gli africani che provano a rimanere in scia

(Di sabato 9 settembre 2023) 36? Calcio di punizione per l', che aveva conquistato un vantaggio dalla mischia ordinata. Sfugge però il pallone ad Ange Capuozzo, che quindi non riesce a concretizzare il vantaggio azzurro. 36? Cambio in prima linea per la: fuori Desiderius Sethie, dentro Jason Benade. 36? Ottima difesana, che respinge bene l'attacco avversario per linee centrali, costringendoli a forzare verso Greyling. Il numero 11 dellanon riesce però a controllare il passaggio del compagno. 34? Palla rubata a Luca Morisi. Lariesce poi a risalire il campo, guadagnando una rimessa laterale. 33? Si riparte ora con la mischia ordinata per la, che con un calcio in avanti riesce ad uscire, seppur ...