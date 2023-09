LIVE Italia-Namibia | 10-3 Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | prima meta per gli azzurri grazie a Cannone

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? Ripartenza, che però perde palla a causa di un calcio errato da parte di Allan. 11? Non sbaglia la trasformazione Tommaso Allan.10-3 10?AAAAAA! Glisfruttano subito la superiorità numerica, trovando lacon Lorenzo8-3. 10? Si avvicina allal’, che viene però fermata in maniera irregolare. Nuova touchee cartellino giallo per Van Jaarsveld. 9? Tenta la ripartenza l’, che ora ha una rimessa laterale in suo favore. 9? Ottima difesa dell’, che forza l’errore di ...

Mondiali Rugby, girone A Saint - Etienne, stadio Geoffroy Guichard, inizio ore 13:00NAMIBIA 17 Risultato 3 L'attesa è finita, i Mondiali di rugby cominciano anche per l'. Gli Azzurri scendono in campo a Saint - Etienne contro la Namibia nella seconda sfida del girone A, che comprende pure Francia e Nuova Zelanda (protagoniste del match inaugurale di ieri allo ...L'ottiene il miglior risultato degli ultimi 25 anni ai Mondiali, migliorando il decimo posto ottenuto quattro anni fa in Cina. Segui la ...La diretta testualedi- Namibia , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli uomini di Kieran Crowley ...

