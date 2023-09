LIVE Italia-Macedonia del Nord | Europei volley 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via del match di ottavi

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Si gioca per conquistare l’accesso ai quarti di finale contro la vincente di Olanda-Germania, incontro in programma questa sera alle 21.00. 17.49 Ladelha concluso la fase a gironi con tre sconfitte consecutive per 3-0, contro Polonia, Olanda e Repubblica Ceca. Nonostante ciò la formazione macedone è riuscita a chiudere il Gruppo C al quarto posto, qualificandosi per glidi finale. 17.46 Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi tornano in campo dopo la vittoria sofferta al quinto set contro la Germania. Nonostante abbiano faticato più del previsto glini sono riusciti a chiudere a punteggio pieno il Gruppo A, grazie anche alle nette vittorie con Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera. 17.43 L’...