LIVE Italia-Macedonia del Nord | 25-20 | 25-12 | 24-15 Europei volley 2023 in DIRETTA | gli azzurri allungano nel terzo set

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-15 Il servizio di Giannelli colpisce il nastro e termina largo. 24-14 Michieletto risponde a Gjorgiev trovando a sua volta le mani alte del muro avversario. Match point. 23-14 Trova le mani alte del muro Nikola Gjorgiev. 23-13 Attacco vincente di Michieletto, che trova le mani alte del muro macedone. 22-13 Tenta il pallonetto Galassi, ma l’azzurro accarezza troppo il pallone che non supera la rete. 22-12 Pipe vincente di Ljaftov. 22-11 MONSTER BLOCK!! Salta in anticipo Gianluca Galassi sul primo tempo di Madjunkov. 21-11 Errore al servizio per Iliev, con la palla che termina ampiamente lunga. 20-11 Diagonale vincente di Gjorgiev, che piega la ricezione di Bovolenta. 20-10 Si spegne in rete l’attacco di Gjorgiev, che in precedenza aveva difeso sull’attacco di Bovolenta. 19-10 Primo ...

BARI - Caccia ai quarti di finale per l'campione in carica , in campo al Palaflorio di Bari oggi (9 settembre, ore 18) contro la Macedonia del Nord nella sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei di Volley . Gli azzurri di ...La diretta testualedi- Macedonia del Nord , partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, ...La diretta testualedi Slovenia - Turchia , partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del ...

LIVE Italia-Namibia, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: alle 13.00 inizia l'avventura degli azzurri OA Sport

Gli azzurri di De Giorgi, campioni in carica, in campo a Bari nella sfida degli ottavi di finale: cronaca, curiosità e dichiarazioni ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Macedonia del Nord, ottavi di finale degli Europei maschili di volley 2 ...