LIVE Italia-Macedonia del Nord | 25-20 | 10-6 Europei volley 2023 in DIRETTA | provano a farsi sotto i macedoni

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-6 Mani-out trovato dalla seconda linea da Yuri Romano. 9-6 Diagonale stretta vincente per Nikola Gjorgiev. 9-5 Attacco di Lavia sulle mani alte del muro macedone leggermente in ritardo. 8-5 Attacco vincente per Giannelli, che in precedenza aveva provato a sfruttare la ricezione slash dei. 7-5 Si insacca in rete il servizio di Ljaftov. TIME OUT6-5 Terzo punto consecutivo per la, questa volta con Ljaftov. 6-4 L’alzata ad una mano di Giannelli è imprecisa con la palla che ricade sul nastro. 6-3 Invasione a muro di Daniele Lavia. TIME OUTDEL6-2 Altro muro per l’, questa volta con Galassi. 5-2 Muro vincente di Russo, dopo che ...

BARI - Caccia ai quarti di finale per l'campione in carica , in campo al Palaflorio di Bari oggi (9 settembre, ore 18) contro la Macedonia del Nord nella sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei di Volley . Gli azzurri di ...Europei volley maschili, ottavi di finale Bari , inizio ore 181 25 Nord Macedonia 0 20 Casa dolce casa. Quella di Fefè De Giorgi, che in Puglia è nato e che a Bari (ore 18) contro la Macedonia del Nord apre ufficialmente la rincorsa al ...La diretta testualedi- Macedonia del Nord , partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, ...

LIVE Italia-Namibia, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: alle 13.00 inizia l'avventura degli azzurri OA Sport

L’attaccante bianconero si è fermato per un fastidio muscolare, mentre il centrocampista della Roma è rientrato in Italia per un affaticamento. Ore 18:00 - L’Italia nel Gruppo C: la situazione ...Segui con noi il live di Macedonia del Nord-Italia, prima sfida con Luciano Spalletti in panchina. Gli azzurri non possono permettersi errori. Il grande giorno è arrivato. Luciano Spalletti è pronto ...