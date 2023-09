LIVE Inghilterra-Argentina 12-3 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | terzo drop di George Ford

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38? Mischia per l’. 36? Ancora, ancora con il, ildella sua serata,12-3. 34? Ci prova anche Carreras con ilma senza trovare i pali. 32? Altrodo, stavolta da metà campo,9-3. 30? Non trova i pali Daly con il calcio da 60 metri. 28?dalla lunga distanza diche porta avanti gli inglesi,6-3 26? Brutto calcio di Carreras, rimessa. 24? Resiste la linea dell’...