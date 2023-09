LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | ultima rotazione con 4 ginnasti in lotta per il titolo

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:34 14.650 AL CAVALLO PER EDOARDO DE ROSA! Punteggio da finale modniale! 20:31 MARIO MACCHIATI! 13.250 alla sbarra e totale di 164.350. 20:28 Lorenzo Casali paga un’imprecisione e si ferma a 12.650 alla sbarra. Lorenzo è comunque primo, ma Macchiati e Abbadini possono rispondere. 20:25 Lorenzo Bonicelli potrebbe dire addio al podio con il suo 12.550 al cavallo con maniglie. 20:22 Finale in crescendo per Matteo Levantesi, che chiude con 13.700 alla sbarra. 20:19 I migliori si esibiranno tutti alla sbarra, eccezion fatta per Bonicelli che salirà al cavallo con maniglie. 20:16 Questa la top5 ad unadal termine: 1.Manrique Larduet Bicet (152.800) 2.Mario Macchiati (151.100) 3.Lorenzo Casali (150.700) 4.Lorenzo Bonicelli (150.100) 5.Yumin Abbadini (149.750) 20:13 MARIO MACCHIATI METTE LA ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo all-around maschile OA Sport

Stampa Ha avuto inizio ieri il massimo Campionato Individuale Italiano di Ginnastica Artistica che si terrà a Padova dal 5 al 10 Settembre.