LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Mario Macchiati ancora in testa | è lotta serrata

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:22sta progressivamente il vantaggio conquistato in gara-1: 13.200 per lui agli anelli. 19:19 13.400 per Yumin Abbadini, che limita bene i danni agli anelli (D:4.7, E:8.7). 19:16 Marco Lodadio paga qualche sbavatura agli anelli e si peggiora leggermene rispetto a gara-1: 14.450. 19:13 Questa la classifica a quattro rotazioni dal termine: Manrique Bicet Larduet (109.650)(108.850) Lorenzo Bonicelli (108.700) Yumin Abbadini (108.450) Lorenzo Casali (108.350) 19:10 BORDATA DI CARLO MACCHINI! 14.100 per il rappresentante delle Fiamme Oro, che si migliora rispetto a gara-1. 19:08 Ottimo esercizio alle parallele pari per Nicolò Mozzato: 14.150. 19:05 Caduta da cavallo per Matteo Levantesi, errore ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo all-around maschile OA Sport

Ha avuto inizio ieri il massimo Campionato Individuale Italiano di Ginnastica Artistica che si terrà a Padova dal 5 al 10 Settembre.