LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | lotta a 4 per il titolo | si gioca tutti sui decimi!

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:50 Ottimo 13.700 per Lorenzo Bonicelli alla sbarra, si deciderà tutto agli ultimi due attrezzi. 19:47 RISPONDE CASALI! 14.600 anche per Lorenzo, che si trova adesso 50 centesimi dietro rispetto a Macchiati. 19:45 BORDATA DI NICOLO’ BARTOLINI! Solita esecuzione ai limiti della perfezione e 14.600 di totale. 19:43 Yumin Abbadini rischia di perdere la scia: 13.900 alla tavola (D:4.8, E:9.1). 19:40 14.500 al volteggio per Mario Macchiati, punteggio che mette il podio quasi in ghiaccio. 19:37 Questa la classifica a tre rotazioni dal termine: Manrique Larduet Bicet (124.050) Lorenzo Bonicelli (123.000) Mario Macchiati (122.050) Lorenzo Casali (121.900) Yumin Abbadini (121.850) 19:34 ATTENZIONE A LORENZO BONICELLI! 14.300 alle parallele pari (D:5.3, D.9.0). Abbiamo un nuovo leader. 19:31 L’inerzia è tutta dalla ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo all-around maschile OA Sport

Stampa Ha avuto inizio ieri il massimo Campionato Individuale Italiano di Ginnastica Artistica che si terrà a Padova dal 5 al 10 Settembre.