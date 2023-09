LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | pass olimpico per Comini Codato nel 2 senza

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 Terzo posto nella finale B del doppio pesi leggeri femminile per Valentina Rodini e Federica Cesarini: non basta per il. Le campionesse olimpiche in carica dovranno riprovarci nel 2024, sperando finalmente in una stagionegravi infortuni. 11.27 Davidee Giovannichiudono al quarto posto la Finale B del 2e staccano ilper le Olimpiadi di Parigi 2024. 11.18 Alicee Aisha Rocek sono giunte seste nella Finale B del 2. Per loro niente: hanno concluso dodicesime, sarebbe servito l’undicesimo posto. 11.15 Buongiorno amici di OA Sport. Vi aggiorneremo anche sulle Finali B con i ...

competizione multisportiva con beach volley, canoa, ciclismo, ginnastica, canottaggio, arrampicata

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 9 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della settima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio. Matteo Sartori, pontino doc della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, e il finanziere Luca Rambaldi spediscono direttamente il "doppio" alle Olimpiadi di Parigi 2024.