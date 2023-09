LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | bronzo Oppo Soares nel doppio pl maschile! Attesa per il 4 di coppia

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 Stanno per partire le atlete del 4 difemminile, ecco le nazioni in gara: 1 Australia 2 Cina 3 Gran Bretagna 4 Paesi Bassi 5 Svizzera 6 Romania 15.06 E’ in corso la premiazione del 4 senza femminile, prova vinta dai Paesi Bassi su Romania e Gran Bretagna. 15.03 Due gare al termine del programma di questo sabato: il 4 difemminile e il 4 dimaschile, gara che vedrà la presenza dell’imbarcazione azzurra, guidata da Giacomo Gentili, Nicolò Carucci, Andrea Panizza e Luca Chiumento. 15.00 Quarto oro del giorno per la Gran Bretagna! I britannici si impongono nel 4 senza maschile con il tempo 6:04.35, argento per gli Stati Uniti (+2.02),per la Nuova Zelanda (+4.09). 14.58 Se ne va l’imbarcazione britannica! Ora gli USA sono staccati di ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: pass olimpico per Comini/Codato nel 2 senza OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 9 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della settima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canotta ...Matteo Sartori, pontino doc della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, e il finanziere Luca Rambaldi spediscono direttamente il “doppio” alle Olimpiadi di Parigi 2024 (leggi qui). I due alfieri dell ...