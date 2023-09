LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | argento straordinario per il 4 di coppia maschile! Oppo Soares bronzo nel doppio pl

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36 Si chiude qui un’altra grandiosa giornata per la spedizione azzurra ai Campionatidi Belgrado: sono arrivate altre due medaglie per l’Italia in questo sabato, portando così il bottino complessivo a 7 metalli. Il primo sigillo lo hanno messo a segno Stefanoe Gabriel, i quali hanno conquistato ilnelpesi leggeri maschile. 15.33OOOOO ITALIAAAAAA! Cos’hanno fatto gli azzurri negli ultimi 250 metri! Medaglia d’oro ai Paesi Bassi con il tempo di 5:52.33, Giacomo Gentili, Nicolò Carucci, Andrea Panizza e Luca Chiumento conquistano la seconda posizione (+2.25), scavalcando al fotofinish Polonia (+2.69) e Gran Bretagna (+3.42). 15.32 Alza il ritmo Giacomo Gentili! L’Italia lancia l’attacco ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: pass olimpico per Comini/Codato nel 2 senza

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 9 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della settima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canotta ...Matteo Sartori, pontino doc della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, e il finanziere Luca Rambaldi spediscono direttamente il “doppio” alle Olimpiadi di Parigi 2024 (leggi qui). I due alfieri dell ...