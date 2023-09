LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 14 23 la finale del doppio pl maschile con Oppo Soares

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL 13.34 SI PARTE! 13.32 Iniziano le finali riguardanti le specialità olimpiche, si parte con il 2 senza femminile. Ecco le nazioni partecipanti: 1 USA 2 Paesi Bassi 3 Romania 4 Australia 5 Irlanda 6 Cile 13.29 E’ il momento delle premiazioni del 2 di coppia misto PR2, gara vinta dal Regno Unito davanti a Cina e Canada. 13.26 Vince la Gran Bretagna con il tempo di 7:22.20, argento agli Stati Uniti (+2.81), bronzo alla Germania (+7.54). 13.25 Aumenta il vantaggio della Gran Bretagna ai 1500 metri: ora il distacco dagli americani è di oltre due secondi e mezzo. Per il terzo posto la Germania ha allungato sull’Australia. 13.23 Le prime due posizioni sembrano cristallizzate, mentre per il terzo posto ci sarà battaglia tra Germania e Australia. 13.21 A metà gara è il Regno Unito a comandare la gara con gli Stati Uniti che si trovano al ...