LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 13 05 il via delle finali A

(Di sabato 9 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati alladella settima giornata di gara aidiin corso a Belgrado (Serbia). 12.21 Appuntamento13.05 per leA con due equipaggi azzurri in gara. 12.20 Terzo posto in Finale B e nono posto assoluto per il quattro di coppia femminile di Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gi), Laura Meriano e Stefania Gobbi (Carabinieri). I pass olimpici erano solo 7 e dalla Finale B va a Parigi soltanto la Germania. 12.07 Terzo posto in Finale B per il 4 senza senior di Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta, Davide Verità e Alfonso Scalzone. Il pass olimpico andava solo alla ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: pass olimpico per Comini/Codato nel 2 senza OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 9 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della settima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canotta ...Matteo Sartori, pontino doc della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, e il finanziere Luca Rambaldi spediscono direttamente il “doppio” alle Olimpiadi di Parigi 2024 (leggi qui). I due alfieri dell ...