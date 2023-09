Lituania-Serbia Campionato europeo | 10-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Ospiti in cerca di immediato riscatto

(Di sabato 9 settembre 2023) La sfida con l’Ungheria nascondeva parecchie insidie per la: quella magiara è una nazionale che è cresciuta incredibilmente negli ultimi anni ed ha un carattere di ferro, come quello del suo allenatore. Il gol in avvio, invece, probabilmente ha dato la sensazione alla squadra più forte tecnicamente di essere di fronte a una serata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Gertmonas; Lasickas, Lekiatas, Girdvainis, Benetas; Verbickas, Gineitis; Novikovas, Cernych, Jankauskas; Paulauskas.(3 - ...2 (ore 20.45) Match valido per la sesta giornata del Gruppo G delle qualificazioni agli Europei del 2024. Laviene dal pareggio casalingo per 2 - 2 contro Montenegro e ha ...... Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,, ...

Lituania-Serbia, il pronostico verso Euro2024: ospiti per il riscatto, sì ... Footballnews24.it

Lituania-Serbia è un match della sesta giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.MANILA - Inutile giraci intorno, oggi il vero “Datome Day” in tutto e per tutto. L’ultima in nazionale e l’ultima in assoluto per il capitano azzurro. Entra in campo ...