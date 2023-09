Lituania-Serbia Campionato europeo | 10-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Ospiti in cerca di immediato riscatto

Leggi su infobetting

(Di sabato 9 settembre 2023) La sfida con l’Ungheria nascondeva parecchie insidie per la: quella magiara è una nazionale che è cresciuta incredibilmente negli ultimi anni ed ha un carattere di ferro, come quello del suo allenatore. Il gol in avvio, invece, probabilmente ha dato la sensazione alla squadra più forte tecnicamente di essere di fronte a una serata InfoBetting: Scommesse Sportive e