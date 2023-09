L' Italia di Spalletti parte male | 1-1 con la Macedonia e strada in salita per Euro 2024

(Di sabato 9 settembre 2023)del Nord ehanno pareggiato 1-1, in una gara valida per le Qualificazioni a. Era l'esordio di Lucianosulla panchina azzurra.in vantaggio al 47' con Immobile, il pareggio macedone all'80' con Bardhi. Un risultato che complica non poco il cammino degli Azzurri verso glipei, martedì diventa fondamentale battere a Milano l'Ucraina. Nella classifica del girone, infatti, gli ucraini precedono gli azzurri di tre punti ma con una gara giocata in più. "Abbiamo sofferto sul gioco sporco, dove non siamo stati pronti a creare un blocco squadra. Abbiamo fatto una buona partita, concedendo poco, c'era lo spazio e la tranquillità per poter fare", ha detto, dopo ...

